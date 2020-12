Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca demisioneaza din fruntea Guvernului. Decizia vine dupa o discuție cu președintele Klaus Iohannis, in care acesta i-a cerut sa iși asume eșecul de la alegerile parlamentare. „Am decis sa imi depun mandatul de premier, dupa un an și o luna in care Romania s-a confruntat…

- Negociatorii Parlamentului European (PE) și președinția germana a Consiliului UE (care a negociat in numele statelor membre ale UE) au ajuns marți la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual 2021-2027, incheiand o etapa cruciala pentru activarea pachetului de relansare de 1.800 miliarde…

- Cabinetul Orban se va reuni, miercuri, in sedinta, la ora 19,00, la Palatul Victoria, a anuntat Biroul de presa al Guvernului. Ședința vine in contextul in care avem o explozie a cazurilor de Covid-19, iar președintele Klaus Iohannis a trasat o serie de directive Guvernului.Citește și: Mihai…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei…