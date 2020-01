Stiri pe aceeasi tema

- (update) Barbatul inarmat care a luat ostatici intr-o casa din localitatea Malaiești din Criuleni și a ranit trei persoane a fost dezarmat și reținut, informeaza portalul Deschide.md , citandu-l pe Ministrul de Interne, Pavel Voicu.

- Focuri de arma in localitatea Malaieștii Vechi, raionul Criuleni. Un barbat a deschis focul dintr-un pistol și s-a baricadat intr-o casa unde a luat ostatici. Informația a fost confirmata pentru Publika.MD de ofițerul de presa al IP Criuleni, Irina Burduja.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, care a scos la iveala cazul pacientei care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, a dezvaluit, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca a mai fost un incident, care a fost insa mușamalizat. „Ceea ce e extrem, extrem de grav e ca a mai fost un incident, in aceeași…

- Alexandru Cumpanașu a fost pus sub acuzare de procurorii DNA Constanța pentru frauda, dupa ce ar fi mințit ca deține diploma de studii superioare atunci cand a accesat un post de expert intr-un proiect european derulat de SNSPA, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Alexandru Cumpanașu a…

- O cantitate de 110 kilograme de cannabis destinat vanzarii in Iasi, dar si in alte zone,16.800 de lei, 3 arme detinute ilegal si 2 telefoane mobile, ridicate de politisti in urma a doua perchezitii in judetul Neamt, un barbat fiind retinut.”La data de 13 noiembrie 2019, politistii Brigazii…

- Marius Baciu, antrenorul Turris Turnu Magurele, ridicat de trupele speciale ale Poliției, imediat dupa meciul din campionat de miercuri disputat pe stadionul Colentina din București, este audiat de procurori pentru evaziune și nu pentru trucare de meciuri, așa cum s-a vehiculat in primele momente…

- Scandal uriaș, facut in Piața Națiunilor Unite din București de un pieton care a traversat Splaiul Independenței pe culoarea roșie a semaforului. Barbatul l-a injurat pe polițistul care l-a oprit și a refuzat sa se legitimeze, motiv pentru care a primit o amenda usturatoare. Incidentul a avut loc, miercuri,…

- Angajatii Direcției Combaterea Crimelor Grave a INI in comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni si cu suportul angajatilor „Fulger”, efectueaza mai multe percheziții la membrii unei grupari infractionale, specializate in comiterea furturilor din locuinte in zona de centru a tarii.