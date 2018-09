Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 19:37 Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca a fost citat la Parchetul General in calitate de martor in legatura cu afirmatiile despre tentativa de lovitura de stat la protestul din 10 august. ‘Am fost citat ca martor in legatura cu afirmatiile despre tentativa de lovitura…

- Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, s-a prezentat, joi, la sediul Parchetului General, acesta precizand ca a fost chemat ca martor intr-un dosar. Oprea a mai spus ca dosarul in care a fost chemat nu are legatura cu cel ce vizeaza protestul din 10 august, potrivit Mediafax.Citește și…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, marti seara, ca noul proiect de lege a pensiilor va fi adoptat pana in data de 2 octombrie 2018. El l-a criticat pe seful SRI, Eduard Hellvig, pentru faptul ca „nu ii stapaneste pe cei care au fost in statul paralel”. Totodata, presedintele PSD acuza SRI ca…

- Potrivit Digi 24, Dan Sova ar fi fost chemat la DNA in calitate de martor in dosarul Tel Drum, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei…