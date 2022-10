Stiri pe aceeasi tema

- PSD il va propune azi pe Angel Tilvar la functia de minisru al apararii, dupa ce acum o saptamana Vasile Dincu a demisionat din functie, au declarat pentru G4Media.ro surse de la varful partidului. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, la Parlament, ca la ora 16.00 va vavea o intalnire cu Consiliul…

- Surse de la varful partidului PSD au declarat pentru G4media.ro ca social-democrații il vor propune pe Angel Tilvar la funcția de minisru al apararii. Angel Tilvar (60 de ani) este parlamentar din 2004 (senator și apoi deputat). Din 1985 și pana sa ajunga in Parlament, a fost profesor de limba engleza.…

- Marcel Ciolacu a declarat „categoric, da”, raspunzand la intrebarea daca ar accepta sa devina ministru al Apararii, in cazul in care i-ar fi propus acest lucru. Liderul PSD a adaugat ca momentan este presedintele Camerei Deputatilor si al social-democratilor, insa „intotdeauna e o mare mandrie sa fii…

- Partidul Social Democrat, lider detașat in toate sondajele de opinie, inca nu și-a conturat un candidat pentru alegerile prezidențiale din 2024. Marcel Ciolacu avanseaza un nume surpriza ca posibil candidat PSD la Cotroceni: ”Domnul ministru Daea nu e de neglijat” Prezent joi la Craiova, Marcel Ciolacu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut declarații luni, la pranz, dupa demisia lui Vasile Dincu. Liderul social-democrat a transmis ca a crezut ca ”s-a depașit momentul” facand referire la declarațiile controversate ale lui Dincu referitor la o eventuala negociere a Ucrainei cu Rusia: ”Domnul Vasile…

- Presedintele USR Catalin Drula a declarat ca a demisiona „vulnerabilitatea de la Aparare”, ministrul Vasile Dincu si asteapta si demisia lui Lucian Bode, „vulnerabilitatea de la Interne”. „Ministrul Dincu, vulnerabilitatea de la Aparare, a demisionat. Asteptam si demisia lui Bode, vulnerabilitatea de…

- Viitorul ministru al Apararii Naționale va fi Angel Tilvar, conform DC news. Este un politician roman ales senator in legislatura 2004–2008 și apoi deputat in legislaturile incepand cu 2008, in județul Vrancea, pe listele PSD. Angel Tilvar a fost profesor de limba engleza in perioada 1985 – 2004. Amintim…

- Marcel Ciolacu a precizat ca este finalizata rectificarea bugetara, care este una pozitiva, insa inca se asteapta inchiderea zonei cu energia. Liderul PSD a mai spus ca este ferm convins ca va fi un buget foarte bun, iar cifrele nu arata rau. „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona…