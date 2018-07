Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a anuntat, luni, la Palatul Cotroceni, intr-o declaratie de presa, ca presedintele Klaus Iohanis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA, in conformitate cu decizia CCR

- Klaus Iohannis intra in cursa pentru al doilea mandat, in plin razboi cu PSD și sub amenințarea suspendarii din funcție, in contextul condamnarii lui Liviu Dragnea, in prima instanța, la trei ani și jumatate de inchisoare. Daca cei de la PSD au anunțat ca merg pana la capat alaturi de Liviu Dragnea…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca este posibil ca Laura Codruta Kovesi sa demisioneze din functia de procuror-sef al DNA inaintea de semnarea decretului de revocare de catre presedintele Klaus Iohannis. Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat miercuri,…

- Klaus Iohannis s-a ținut de cuvant, și, dupa Paște, a anunțat ce decizie a luat la propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi! Președintele a anunțat, de la Palatul Cotroceni, ca nu o revoca pe Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA.”Ministrul Justiției mi-a trimis o propunere,…

- Klaus Iohannis nu o revoca pe Laura Codruța Kovesi. Președintele a facut anunțul luni seara, intr-o declarație de presa susținuta la Palatul Cotroceni . „Motivele de revocare nu au fost de natura sa ma convinga”, a declarat Iohannis. „In februarie, ministrul mi-a trimis propunerea de revocare și raportul.…