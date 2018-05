Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, tinta unei tentative de asasinat marti seara la Kiev, este in viata si s-a adresat opiniei publice intr-o interventie televizata, relateaza agentiile internationale de presa. AGERPRES

- Jurnalistul rus Arkadi Babcenko, un critic al Kremlinului, a fost ucis, marti, in apartamentul sau din Kiev, au anuntat autoritatile din Ucraina, citate de independent.co.uk.Potrivit sursei citate, Arkadi Babcenko a fost impuscat de mai multe ori si a murit in ambulanta, in drum spre spital,…

- De la primele ore ale dimineții și pana acum, fostul tenismen Ilie Nastase trece prin cea mai grea zi din viața lui. A fost incatușat și au fost deschise doua dosare penale pe numele lui. Dar adevarata drama acum a aparut: sora lui a murit!

- Jurnalistul și comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu a spus, la Digi24, ca viața in tenis a Mihaelei Buzarnescu abia incepe, in condițiile in care s-a calificat in finala de simplu a turneului de la Praga chiar in ziua in care a implinit 30 de ani. De asemenea, sportiva s-a calificat și in finala…

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu stia ca jurnalistul sa fi avut probleme de sanatate, dar ca i-au lipsit controalele periodice, precizand ca a vorbit cu acesta cu o seara inainte sa moara.

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe, cunoscutul jurnalist de radio și TV, a fost gasit fara suflare, luni seara, în locuința sa. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta.