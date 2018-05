Stiri pe aceeasi tema

- Loviturile de miercuri seara in apropiere de Damasc – lovituri atribuite Israelului – au omorat 15 combatanți pro-Assad straini, printre care și 8 iranieni, arata un nou bilanț furnizat de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Bombele au vizat, marți seara, un depozit de arme al Gardienilor…

- Aceasta lege, care a primit 62 de voturi pentru si 41 impotriva, ofera cabinetului restrans de securitate responsabilitatea de a decide o operatiune militara sau razboiul fara sa discute cu restul guvernului. Un paragraf precizeaza insa ca, in caz de "conditii extreme", premierul si ministrul apararii…

- Exploziile au fost semnalate sambata seara la o baza militara iraniana din zona Jabal Azzan, la periferia orasului sirian Alep, au declarat surse citate de presa siriana. Martorii au declarat ca exploziile sunt rezultatul unor raiduri aeriene, cel mai probabil israeliene. Publicatia Al-Mayadeen, apartinand…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. „Rusia a promis ca va doborî toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru…

- Avioane de vanatoare ruse s au apropiat la mica distanta de o nava militara americana, in estul Marii Mediterane, in largul coastelor Siriei.In acelasi timp, armata siriana si serviciile de securitate subordonate Administratiei Bashar al Assad sunt in stare de alerta si au luat masuri de precautie de…

- Cel putin 14 combatanti, dintre care iranieni, au fost ucisi in lovitura ce a vizat luni dimineata devreme o baza militara a regimului in centrul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Originea atacului asupra aeroportului militar T-4, cunoscut si sub numele…

- O drona israeliana s-a prabusit sambata in sudul Libanului, aparent in urma unei defectiuni tehnice, informeaza presa locala si autoritatile militare israeliene, potrivit site-ul agentiei de stiri Reuters. Aparatul de zbor s-a prabusit in zona satelor Beit Yahoun si Baraachit din sudul…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.