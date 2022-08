Stiri pe aceeasi tema

Un militar azer si un combatant armean au fost ucisi miercuri, in apropiere de Nagorno Karabah, o enclava separatista azera sustinuta de Armenia, care ramane instabila dupa un razboi, la sfarsitul lui 2020, au anuntat autoritatile din cele doua tari, relateaza AFP.

Armata israeliana a ordonat marti inchiderea mai multor rute de-a lungul frontierei cu Fasia Gaza, de teama unor atacuri dinspre enclava palestiniana dupa presupusa arestare a unui lider al miscarii Jihadul Islamic in Cisiordania, transmite AFP.

Armata ucraineana susține ca a lovit alte șase depozite de muniție din regiunea Herson, ocupata de ruși, potrivit CNN.

Armata israeliana a intreprins sambata lovituri aeriene asupra unor pozitii ale miscarii palestiniene Hamas in Fasia Gaza, ca riposta la un tir cu patru rachete dinspre acest teritoriu, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Israelul a anuntat marti ca intentioneaza sa majoreze numarul de permise de lucru acordate locuitorilor din Fasia Gaza si de noi autorizatii de construire in Cisiordania ocupata, gesturi menite sa "restabileasca increderea" in relatia cu palestinienii, informeaza AFP.

ISU BIF intervine pentru un incendiu produs la etajul patru al cladirii APACA.

Trei atacuri ruse cu racheta au atins au atins orasul Priluki, in nordul Ucrainei, iar patru sate au primit ordin de evacuare din cauza amenintarii unor incendii in urma acestor bombardamente, anunta luni autoritatile ucrainene, relateaza AFP.

Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro