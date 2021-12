Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, ca excluderea din magistratura a judecatorului Cristi Danileț i se pare „o decizie destul de stranie”, care „se putea analiza mult mai in profunzime”. Intrebat cum i se pare decizia CSM de a-l exclude din magistratura pe judecatorul Cristi Danileț din cauza unor postari pe Tik Tok, președintele Klaus Iohannis a afirmat: „Sincer? Mie mi se pare o decizie destul de stranie, dar nu pot sa comentez deciciile care se iau in CSM, care potrivit Constituției este garantul independenței justiției. Cred ca se putea analiza mult mai in profunzime…