- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, miercuri, pentru 5 iunie, pronuntarea in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu)

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea - aflata in Costa Rica - a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita…

- Procurorii DNA au cerut, marti, la Instanta suprema, o pedeapsa de trei de inchisoare cu executare pentru presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in dosarul in care acesta este acuzat de marturie mincinoasa. Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat in discutie marti ultimul termen in dosarul…

- Elena Udrea se dezlantuie, dupa ce magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au refuzat cererea unei audieri la distanta. Intr-o interventie la Romania TV, fostul ministru a venit cu atacuri dure la adresa judecatorilor din dosarul ei, sustinand ca acestia nu urmaresc altceva decat condamnarea…

- UPDATE Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, cererea Elenei Udrea de a fi audiata prin videoconferința din Costa Rica, dar și solicitarea acesteia de a fi judecata ca refugiat politic. Instanța a reținut ca fostul ministru nu are acest statut. Avocatul Elenei Udrea…

- Inculpații din dosarul ”Gala Bute” au, astazi, ultimul cuvant in fața Completului de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). La termenul din 28 martie, magistrații i-au anunțat pe avocați sa fie pregatiți pentru pledoariile finale. Sentința va fi definitiva. Avocatul Elenei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da marti sentinta in dosarul ‘Rovinari – Turceni’, in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Decizia magistratilor nu…