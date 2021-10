Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare anunțata de autoritați in București a urcat duminica la 8,98 la mie. Luni rata de infectare era in Capitala 4,95 la mie. Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta, intrunit in ședința extraordinara, a luat sambata o serie de masuri care au intrat in vigoare…

- Rata de incidenta cumulata a COVID-19 calculata la 14 zile a ajuns, vineri, la 7,68 la mia de locuitori in Capitala, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti.Potrivit reglementarilor in vigoare, dupa ce rata de infectare depașește 7,5, circulația nejustificata nu mai e permisa dupa ora…

- Rata de infectare COVID in București a ajuns, luni, la 4,95 la mie, cifrelor anunțate de DSP București. Incidența este in creștere fața de ziua precedenta cand era de 4,35. Direcția de Sanatate Publica a anunțat, in aceasta dimineața, o incidența de 4,95 la mia de locuitori. Pe 1 septembrie, rata incidentei…

- Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a adoptat duminica o serie de noi restricții care vor fi impuse in Capitala incepand de luni, de la ora 0.00, dupa ce incidența cazurilor de Covid a ajuns la 4,35 la mie. Restricțiile vin abia dupa Congresul PNL, asta deși rata de…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.O sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de…

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise din localitatile cu incidenta a imbolnavirilor de COVID-19 de peste trei la mia de locuitori, potrivit unei decizii adoptata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea, noteaza Agerpres. Totodata,…

- Rata de incidența in București este, vineri, de 2,05 la mie. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența urmeaza sa se intruneasca pentru a decide noi restricții pentru locuitorii din Capitala. Rata de incidența raportata in București a ajuns la 2,05 la mia de locuitori. Comitetul Municipal pentru…