BREAKING! Incendiu la spitalul Marius Nasta Un incendiu s-a produs duminica seara la spitalul Marius Nasta din București. Potrivit informațiilor furnizate de catre autoritați, incendiul s-a produs la tirul mobil de ATI. Știrea este in curs de actualizare! Astfel, in aceasta unitate mobila se afla internați 7 pacienți. Ministerul Sanatații a precizat ca nu sunt victime. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a anunțat ca 5 dintre pacienții de acolo sunt intubați. ”In urma cu scurt timp a fost anunțat faptul ca se degaja fum de la un ventilator exterior al unitații mobile AȚI de la Spitalul Marius Nasta. In interiorul unitații mobile sunt… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu scurt timp a fost anunțat faptul ca se degaja fum de la un ventilator exterior al unitații mobile AȚI de la Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala. In interioru l unitații mobile sunt 7 pacienți (5 dintre aceștia fiind intubați), care nu au fost raniți. Intervin 8 autospeciale…

- A aparut primul caz de elev depistat cu coronavirus la o școala din București, la nici o saptamana de la deschiderea școlilor. Informatia a fost confirmata, pentru HotNews, de ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, care a precizat ca s-au luat masurile necesare, prevazute in ordinul comun dat de ministrii…

- Inca doi dintre pacienții care erau in Pavilionul V al Institutului „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021, au murit, potrivit Ministerului Sanatații.In primul caz este vorba despre un barbat in varsta de 73 de ani, transferat dupa incendiu la Spitalul Clinic de Urgența…

- Inca doi dintre pacienții care erau in Pavilionul V al Institutului „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021, au murit, potrivit Ministerului Sanatații.In primul caz este vorba despre un barbat in varsta de 73 de ani, transferat dupa incendiu la Spitalul Clinic de Urgența…

- Șase dintre pacienții transferați in alte spitale din Capitala, dupa incendiul din urma cu o saptamana, de la Institutul Național „Matei Balș” sunt inca in stare grava, transmit, vineri, reprezentanții Ministerului Sanatații. Informațiile centralizate prin Centrul Operativ pentru Situații…

- Un raport privind incendiul de la Spitalul ”Matei Bals” din București, in urma caruia au murit opt pacienți COVID, care va cuprinde si situatia generala a sistemului de sanatate, va fi prezentat marți, 2 februarie, a anunțat luni vicepremierul Dan Barna, copresedinte al Aliantei USR PLUS, potrivit Agerpres.…

- Noi cazuri de infectie cu tulpina SARS-CoV-2 cu transmisibilitate crescuta Foto: Arhiva/ MAp Alte doua cazuri de infectie cu tulpina SARS-CoV-2 cu transmisibilitate crescuta au fost secventiate la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals", a informat Ministerul…

- Inca doi romani au fost confirmați cu noua tulpina a coronavirusului din UK. Cei doi pacienți se afla in prezent internați la spitalul Matei Balș din București, transmite Ministerul Sanatații. Cei doi nu au calatorit in afara țarii spun autoritațile. Intre timp Vlad Voiculescu le cere autoritaților…