- UPDATE 10:00 – Deces 819 Femeie, 83 ani, județ Arad. Data internarii: 18.04.2020 Spitalul Județean de Urgența Arad. Data recoltarii: 25.04.2020 Data confirmarii: 25.04.2020 Data decesului: 05.05.2020, pneumonie, insuficienta circulatorie acuta Comorbiditați: CIC, HTA, DZ tip 2, insuficienta renala,…

- In cursul dimineții de astazi, 4 mai 2020, au mai fost confirmate inca 13 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 803. – Deces 791 Barbat, 68 ani, județ Galați. Persoana asistata la Caminul de batrani Galați. Data recoltarii: 25.04.2020. Data confirmarii: 25.04.2020,…

- UPDATE 10:05 – Deces 802 Barbat, 70 ani, județ Bihor. Data internarii: 17.03.2020- Spital Aleșd, se transfera in data de 02.04.2020 la Spitalul Clinic Municipal de Urgența Oradea. Data recoltarii: 02.04.2020. Data confirmarii: 02.04.2020 Data decesului: 03.05.2020. Comorbiditați: BPOC, tumora bronhopulmonara.…

- Zece noi decese au fost anunțate de autoritați, numarul total al deceselor anunțate duminica se ridica astfel la 19 persoane. 790 de persoane au decedat de la inceputul pandemiei de coronavirus. Deces 781Barbat, 60 ani, județ Suceava, ambulanțier la SAJ Suceava.Data internarii: 12.04.2020 la Spitalul…

- Inca 14 decese au fost anunțate, joi, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) din cauza coronavirusului, ceea ce face ca bilanțul morților sa ajunga la 541 de cazuri. Deces nr. 528 Femeie, 60 ani din județul Vrancea Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Focșani- Cardiologie, transferata…

