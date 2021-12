BREAKING Guvernul renunță la reducerea pragului de impozitare pentru microîntreprinderi Prevederea potrivit careia pragul de incadrare a IMM-urilor la plata impozitului pe venit de 1%, scade de la 1 milion de euro la 500.000 de euro, incepand cu 1 ianuarie 2022, a disparut din ordonanța-trenuleț. Joi, proiectul ordonanței, publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe, conținea aceasta prevedere. Forma publicata vineri și care urmeaza sa intre in ședința de guvern nu mai prevede reducerea acestui prag. UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a confirmat renunțarea la reducerea pragului de impozitare pentru microintreprinderi. „Aș dori sa clarific de pe acum acest lucru. Guvernul nu va aproba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Pentru ca am vazut o serie de dezbateri pe tema coborarii, incepand cu 1 ianuarie, a plafonului de incadrare ca microintreprinderi, de la 1 milion de euro la 500.000 de euro, as dori sa clarific de pe acum acest lucru. Guvernul nu va aproba o astfel de initiativa, antreprenorii romani au nevoie de un…

