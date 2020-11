Dupa tragedia din ATI Piatra Neamț, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva și verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere in funcțiune a aparaturii medicale in ATI, noteaza Mediafax.

Premierul Ludovic Orban a avut duminica dimineața o intalnire de lucru cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența secretarul de stat Raed Arafat, șeful IGSU Dan Paul Iamandi și directorul Inspecției…