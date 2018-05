Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit joi cu președintele PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputaților. Discuțiile din biroul lui Dragnea au loc in contextul in care Dancila are pe agenda o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spune ca i-a dat raspuns in scris președinteului Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, la scrisoarea trimisa de acesta in legatura cu evolutia inflatiei. Isarescu nu a dorit sa dea foarte multe explicații in legatura cu documentul. ”Presedintele Camerei (Liviu Dragnea n.r.)…

- Se poarta negocieri de ultim moment, la Parlament. La scurt timp dupa ce Comisia parlamentara speciala a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile celor trei legi ale Justitiei, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor se poarta discutii "grele".Citeste…