- Peste 2.000 de oameni protesteaza marți in fața Parlamentului, atat la Camera Deputaților, cat și la Senat, fața de introducerea certificatului COVID, manifestația fiind organizata de AUR. Circulația pe bulevardul Națiunile Unite este blocata. Manifestanții s-au imparțit in grupuri și au inconjurat…

- Președintele Klaus Iohannis a oferit, miercuri seara, o recepție de 1 Decembrie la care sunt invitate sute de persoane. La ceremonie nu au fost insa chemați liderii partidelor de Opoziție, Dacian Cioloș (USR). George Simion și Claudiu Tarziu (AUR). Premierul Nicolae Ciuca și noii șefi ai Parlamentului,…

- PSD, PNL și UDMR vor trece la imparțitul funcțiilor in Parlament, in cele doua camere unde se pregatesc sa fie președinți cei doi lideri – Marcel Ciolacu la Camera Deputaților și Florin Cițu la Senat. Partidele au stabilit și numarul prefecților pentru fiecare partid, dar și cateva dintre funcțiile…

- Premierul interimar Florin Cițu anunța ca PSD și PNL nu au agreat inca o propunere pentru funcția de premier al Romaniei. Cițu critica decizia PSD de a-l propune premier pe Marcel Ciolacu, dar și teoria ințelegerii privind imparțirea mandatului de premier, prin impunerea unor premieri rotativi. “Daca…

- Intr-un scurt interviu pentru Libertatea, politologul Cristian Pirvulescu crede ca suspendarea și demiterea președintelui ar fi un dezastru, in contextul crizei politice și sanitare din Romania. In plus, Pirvulescu crede ca oricine se asociaza demersului celor de la AUR se descalifica complet. Libertatea:…

- Președintele Klaus Iohannis s-a prabușit la 14% in sondaje, sub George Simion și Marcel Ciolacu. Ce partid ar caștiga alegerile Președintele Klaus Iohannis s-a prabușit in sondaje la 14%, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pentru PSD. Este o scadere dramatica fața de sondajul anterior crizei…

- Surse Antena 3 anunța ca au loc discuții și negocieri intre doua delegații, una liberala condusa de Florin Cițu și una social-democrata, condusa de Marcel Ciolacu, președintele PSD. Intrevederea are loc...

- Ludovic Orban a anunțat luni ca și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților la sediul PNL și nu Parlament, cum ii ceruse Florin Cițu. Demisia mea nu vreau sa fie un cadou pentru Marcel Ciolacu, a spus Ludovic Orban. Fostul liderul PNL a anunțat ca ii acorda 14 zile lui Florin…