- Un jaf la banca a avut loc, luni dupa-amiaza, la Cluj-Napoca, iar acum polițiștii solicita ajutorul clujenilor pentru a-l depista pe autorul faptei.”În jurul orei 15:00, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca într-o unitate bancara, de pe raza municipiului…

- Un barbat, a carui identitate inca nu a fost dezvaluita, a fost arestat in aceasta seara, la Paris, dupa ce a luat doi ostatici și a incercat sa forțeze autoritațile sa-l puna in legatura cu ambasadorul Iranului.

- Președintele iranian, Hassan Rouhani, a respins luni amenințarile facute de Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, spunand ca restul lumii nu mai accepta ca Washingtonul sa ia decizii in numele lor.

- Gabriel Oprea era insotit de echipaje ale Politiei rutiere inclusiv in deplasari cu caracter privat, potrivit rechizitoriului prin care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul privind moartea politistului Bogdan...

- Polițiști din cadrul IPJ Gorj – Serviciul de Ordine Publica au inițiat o acțiune, impreuna cu ITM Gorj, la o societate comerciala din orașul Rovinari, pentru prevenirea, depistarea și combaterea desfașurarii de activitați lucrative fara forme legale, precum și pe linia respectarii prevederilor…

- A fost ziua dezvaluirilor pentru Elena Udrea! Dupa ce a dat o lovitura zdravana, anuntand prin vocea avocatului ei ca este refugiat politic in Costa Rica si deci, nu va putea fi extradata, fostul ministru a vorbit pe-ndelete despre procesul obtinerii acestui statut.Citeste si: Udrea se DEZLANTUIE,…

- “Nu, nu s-a vorbit despre o remaniere. Este adevarat ca unii dintre ministri merg cu viteza intai, altii merg cu viteza a doua. Pana in acest moment nu s-a discutat despre nicio remaniere. Cred ca este devreme sa vorbim despre acest lucru, avem doua luni de cand suntem la guvernare”,a spus Dancila,…

