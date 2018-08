Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce acesta incerca sa atace agenti intr-un comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia…

- Poliția din Catalonia a impușcat, luni dimineața, un barbat care a intrat intr-o secție de poliție din Barcelona inarmat cu un cuțit și a strigat ”Allahu Akbar”. Polițiștii au anunțat ca un...

- Jandarmii au identificat, la protestul de duminica din Piața Victoriei, un barbat care ar fi participat la violențele de vineri, cand au fost loviți doi jandarmi. Forțele de ordine au ridicat suspectul și l-au condus la secția de poliție pentru verificari, transmite Mediafax.Un barbat care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a solicitat, sambata, liderilor politici sa isi asume raspunderile care le revin in mentinerea ordinii publice, pastrarea pacii sociale si apararea unitatii...

- O tanara romanca a fost ucisa intr-un parc din Viersen, Germania. Adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal de un barbat de origine turca. Agresorul de 25 de ani s-a predat la Poliție dupa comiterea faptei, informeaza postului Deutsche Welle, citat de Agerpres.ro.

- Un barbat care a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie in centrul orasului Liege din estul Belgiei a fost "neutralizat" de agenti, dupa ce a luat ostatica o femeie, au anuntat media si parchetul din Belgia, citate de Reuters si AFP. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Mariana…