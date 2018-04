Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care executa, vineri seara, drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, a fost oprit de politisti cu un foc de arma de avertisment si condus la sediu pentru audieri, informeaza Politia Capitalei. "In aceasta seara (vineri-n.r.) echipaje ale Sectiei 2 Politie aflate in exercitarea…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…