BREAKING Florin Cîțu a CONVOCAT ședință de guvern chiar în timpul protestelor programate pentru astăzi Romanii vor ieși și astazi in strada, de la ora 17. Dupa ce ieri mii de romani au ieșit in strada din cauza restricțiilor care prevad ca dupa ora 20 nu mai pot ieși din case decat cei care merg la munca sau la medic, astazi, protestele vor continua. Manifestanții au planificat totul pe Facebook. Citește și: Timișorenii s-au SATURAT de restricții și carantina - PROTEST la casa lui Dominic Fritz: Afara, afara, javra ordinara Premierul Florin Cițu a convocat o ședința de guvern care urmeaza sa inceapa de la ora 18. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

