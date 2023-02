BREAKING Fiul fostului selecționer Pițurcă lăsat liber de Tribunalul București - Judecătorul a dispus eliberarea sa imediată din Arestul Central Fiul fostului selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, Alexandru, a fost lasat, marți noapte in libertate, alaturi de șeful Romarm, Gabriel Țuțu, dupa ce anchetatorii DNA care ii acuza de fapte de mare corupție pretins petrecute in perioada pandemiei și legate de achiziția de tehnica medicala privind maștile de protecție au cerut arestarea lor preventiva pentru 30 de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

