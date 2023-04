Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de opoziție condamna adoptarea in Senat a proiectul de lege care dezincrimineaza abuzul și neglijența in serviciu sub pragul de 250.000 de lei și cheama lumea sa protesteze alaturi de ei in aceasta seara, 29 martie, in fața Guvernului. „E legea care ne-a scos in strada, cu sutele de mii, in…

- Navele Romaniei au finalizat masuratorile pe acea parte, ucraineana, din Brațul Chilia pe care Ucraina le-a permis accesul. Anunțul in acest sens a fost facut, pe internet, la data de 22 martie 2023, de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Ministrul Grindeanu afirma ca aduce aceste precizari…

- A inceput licitația pentru cel mai mare contract de infrastructura feroviara finanțat prin Programul de Transport, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Este vorba de reabilitarea liniei de cale ferata Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș

- In debutul ediției de joi a emisiunii "Culisele Statului Paralel", realizatoarea Anca Alexandrescu a precizat ca i-a adresat cateva intrebari lui Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook, dar acestea au fost șterse."Ce credeți? Mi-a șters mesajul! Mare curaj! I-au scris și oamenii! Alooo, raspundeți…

- Documentatiile pentru primele trei loturi ale Tronsonului de cale ferata Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes au fost transmise miercuri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) pentru validare, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, informeaza Agerpres. Fii la…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca Sorin Grindeanu a procedat corect in cazul Canalului Bastroe: „il susțin in totalitate in tot demersul lui”. Mai mult, Ciolacu a spus ca e „foarte posibil” ca pana in 2024 ministrul Transporturilor sa „faca” autost

- „Au fost desemnati castigatorii pentru elaborarea primelor doua studii de fezabilitate necesare constructiei a doua Loturi din Drumul de mare viteza Filiasi-Lugoj! Primul contract vizeaza sectorul Drobeta Turnu Severin-Domasnea (65 km) si a fost atribuit unei Asocieri de firme inregistrate in Romania.…

- Noul președinte al Consiliului de Administrație de la CFR SA pentru urmatorii patru ani este un personaj extrem de controversat care in anii trecuți a pagubit din greu aceasta companie chiar și cu o locuința de serviciu. Lupul Chiper paznic la oile…CFR SA Noul Consiliu de Administrație de la CFR SA…