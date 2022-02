Stiri pe aceeasi tema

- Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, a doua zi dupa inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Cucerirea Capitalei ucrainene se anunța ținta lui Vladimir Putin pentru acesta zi. “Au reluat atacurile asupra Kievului cu rachete de croaziera si balistice. Am auzit…

- La vama de la Palanca s-au format cozi imense de mașini pe sensul de intrare in Republica Moldova, a notat Realitatea.md. Dupa debutul operațiunilor militare ale Rusiei pe teritoriul Ucrainei, mii de locuitori incearca sa fuga din calea razboiului.Palanca este un sat din raionul Ștefan Voda, este punctul…

- UPDATE: Au aparut imagini cu bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei Ultimele informații arata ca rușii au ajuns in Odessa, la un pas de granița Romaniei. Vezi aici video. Scenes we would see in Syria are now taking place in Ukraine’s Kharkiv pic.twitter.com/JrLSrjS5wE — Ragip Soylu (@ragipsoylu) February…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…

- Generalul rus în rezerva Leonid Ivasov, fost responsabil cu cooperarea externa in Ministerul Apararii între 1996-2001 și în prezent seful unei asociatii a ofiterilor din întreaga Rusie, îi cere presedintelui Vladimir Putin sa se preocupe de problemele reale ale Rusiei sau…

- Rusia a masat la granita cu Ucraina inclusiv rachete cu raza medie de actiune de tipul Iskander-M, conform celor mai recente rapoarte ale ministerului ucrainean al Apararii publicate de CNN si care avertizeaza asupra iminentei unei invazii a armatei ruse care a comasat pana acum peste 127.000 de militari…

- Serviciul federal de securitate rus FSB a anuntat luni arestarea a 106 membri ai unei grupari neonaziste, sustinând ca aceasta este dirijata de Ucraina, informeaza AFP, citata de Agerpres. Kievul a negat orice implicare.FSB si ministerul de interne au retinut în total 106 „partizani…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei în relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzând sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP.„Relația NATO cu Ucraina poate fi determinata doar de cei treizeci…