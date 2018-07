Stiri pe aceeasi tema

- O explozie neurmata de incendiu s-a produs, vineri, la sonda 25 Chedea, apartinand SC.ROMGAZ, in localitatea Cechesti, judetul Harghita. O persoana a fost ranita, mai multe echipaje de pompieri deplasandu-se la fata locului. Reprezentantii ISU Harghita au anuntat, vineri, ca o explozie neurmata de incendiu…

- "Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul de reglementare, aplicand prevederile legale, a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83-, a pretului la gazele naturale pentru…

- Anunț de ultima ora din partea ANRE.Prețul gazelor naturale crește pentru consumatorii casnici cu 5,83%, din 1 august, a decis in ședința de joi Comitetul de reglementare al ANRE, in baza solicitarilor furnizorilor de gaze naturale și in urma analizei costurilor reflectate in prețul final,…

- Un ofiter angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj (ISU) a fost ranit de explozia unui dispozitiv artizanal. Barbatul a fost dus la Urgenta si se afla in afara oricarui pericol.

- O explozie a avut loc, marti, la o casa din Sectorul 5 al Capitalei, in urma caruia un barbat a suferit arsuri grave pe 60 la suta din suprafata corpului. Explozia nu a fost urmata de un incendiu, insa acoperisul casei a fost distrus.

- Comisia Europeana a adoptat o decizie prin care impune grupului rus Gazprom o serie de obligatii care raspund preocuparilor Comisiei in ceea ce priveste concurenta si permit fluxul liber al gazelor naturale la preturi competitive pe pietele gazelor naturale din Europa Centrala si de Est, citeaza agerpres.ro.…

- Politistii craioveni cauta un sofer care, vineri dupa-amiaza, a refuzat sa opreasca la semnalele lor, iar oamenii legii au tras focuri de arma, existand posibilitatea sa fie ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX.