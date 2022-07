Breaking | Elon Musk a anunțat că nu mai vrea să cumpere Twitter Miliardarul Elon Musk vrea sa puna capat ințelegerii de a cumpara Twitter, potrivit unei scrisori trimise vineri de un avocat in numele sau catre directorul juridic al companiei, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

