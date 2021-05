Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Sorin Grindeanu a declarat luni ca deplasarea sa in Statele Unite, efectuata in perioada in care era premier, alaturi de Liviu Dragnea, a fost platita din banii Partidului Social Democrat. El a sustinut ca nu cunoaste informatii referitoare la noul dosar al fostului lider al PSD…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, considera ca alegerile la Sectorul 1 au fost fraudate, iar Daniel Tudorache ar trebui sa fie primar. El arata ca procurorii au renumarat voturile, iar Tudorache era caștigator. ”Tudorache a caștigat alegerile la sectorul 1! O spun procurorii,…

- Procurorii DNA au anunțat, miercuri, trimiterea in judecata a unui dosar privind atribuirea unor contracte supraevaluate, prin care Casa Naționala de Asigurari de Sanatate ar fi suferit un prejudiciu de aproape 8,4 milioane de euro. Comunicatul DNA: "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Putin peste 1000 de magistrati, dintre cei aproximativ 10.000 in functie in Romania, semneaza o petitie prin care se opun introducerii unui aviz al CSM la trimierea in judecata a judecatorilor si procurorilor, aviz introdus de Comisia juridica a Camerei Deputatilor in proiectul legii privind desfiintarea…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala fac joi la Constanța 57 percheziții domiciliare intr-un dosar privind savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, contrabanda și dare de mita, au declarat pentru G4Media.ro surse juidicare. Perchezițiile sunt realizate la domiciliile unor…

- O intamplare absolut banala, asa explica Dan Barna episodul cand un angajat al Camerei Deputatilor a fost chemat sa-i ridice ochelarii. Vicepremierul a declarat ca s-a gandit ca isi va ridica ochelarii dupa terminarea inteventiilor, potrivit monitorulpartidelor.ro Afirmația lui Cițu care a starnit…