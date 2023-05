Breaking - Două aeronave ruseşti - un elicopter şi un avion, s-au prăbușit în Briansk Doua aeronave rusesti - un elicopter si un avion - s-au prabusit sambata in incidente separate, in regiunea Briansk din Rusia, in apropierea cu Ucraina, transmite Reuters, conform Agerpres. Primul aparat de zbor, un elicopter de transport Mi8, pare sa fi fost doborat de o racheta la circa 40 de km de granita, conform imaginilor video difuzate de un blog militar. Informatiile preliminare transmise de agentia de presa oficiala rusa TASS indicasera o explozie la motor. CITESTE SI Rareș Prisacariu uimește Romania: A citit 200 de carți, deși are numai șapte ani! / Video 14:31 198 Corupție in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- „Un Su-34 s-a prabușit in apropiere de granița cu Ucraina. Soarta celor aflați la bord este in curs de stabilire", a declarat o sursa pentru TASS. Acesta este al doilea accident aviatic produs la scurt timp dupa ce sambata, un elicopter s-a prabușit in regiunea Briansk din Rusia, la granița cu Ucraina,…

