- Parchetul General (PG) a deschis un dosar penal in rem pentru infractiunile de abuz in serviciu si conflict de interese in cazul ministrului de Externe Teodor Melescanu. Acesta și-a numit fiul vitreg consul general la Strasbourg.

- Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru infractiunile de abuz in serviciu si conflict de interese in cazul ministrului de Externe Teodor Melescanu, care si-a numit fiul vitreg consul general la Strasbourg. Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri penale depuse impotriva lui Melescanu…

- Dosarul 378/P/2018 a fost deschis dupa ce, pe 25 iulie, profesorul universitar Bazil Popovici, fost ambasador al Romaniei in Maroc si Portugalia, a facut o plangere penala impotriva lui Melescanu in care reclama faptul ca nu a fost numit in acest post, desi a castigat un concurs in decembrie 2016. Parchetul…

- Procurorii Parchetului General au inceput urmarirea penala in rem in urma unui denunt privind modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut sa fie admis in Uniunea Notarilor. Denuntul vizeaza infractiunile abuz in serviciu si folosirea functiei pentru favorizarea unei persoane.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu a depus o plangere la Parchetul General pentru ca nu are incredere in aceasta instituție. El a explicat ca mai are o plangere penala depusa pe numele jurnalistului Mircea Marian, din 2017, la care nu a primit niciun raspuns.”Eu aveam informația…