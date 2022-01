BREAKING! Dosar penal pentru AUR pentru minimalizarea Holocaustului

Parchetul General a deschis dosar penal in rem impotriva AUR pentru minimalizarea Holocaustului intr-un comunicat de presa emis pe 3 ianuarie de partid, intitulat „Experimentele ideologice asupra copiilor din Romania trebuie sa inceteze!”, conform caruia “se constata o actiune sistematica de subminare a calitatii invatamantului din Romania prin ridicarea la rangul de „materii” a unor teme minore sau care pot face obiectul unor simple lectii in cadrul materiilor existente (ex. educatie sexuala, istoria Holocaustului etc.)”. ”La data de 6 ianuarie 2022, urmare a sesizarii din oficiu in conformitate…