Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor continua sa introduca masuri comerciale împotriva Chinei, a anuntat marti Casa Alba, desi acum câteva zile Washingtonul si Beijingul semnalasera intentia de a gasi solutii la disputele bilaterale, relateaza site-ul agentiei Reuters. Pâna pe…

- Casa Alba a avertizat China ca se expune unor „consecinte“ in legatura cu „militarizarea“ Marii Chinei de Sud, unde armata chineza a instalat recent rachete, potrivit unor dezvaluiri ale presei americane si neconfirmate de oficiali de la Beijing, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Casa Alba a avertizat China ca se expune la "consecinte" legate de actiunile sale de "militarizare" a Marii Chinei de Sud, unde Beijingul ar fi instalat recent rachete. "Suntem la curent cu militarizarea Marii...

- Administratia Donald Trump a decis sa prelungeasca pana la data de 1 iunie scutirea provizorie de la taxele vamale suplimentare impuse de Washington la importurile de otel si aluminiu pentru Uniunea Europeana, Canada si Mexic, a anuntat Casa Alba, informeaza The Associated Press.

- Administratia Donald Trump va publica, saptamana aceasta, lista de importuri din China vizate de taxe vamale suplimentare, in incercarea de a penaliza Beijingul pentru presupuse furturi intelectuale in domeniul industriei tehnologiei informationale, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.