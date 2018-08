Stiri pe aceeasi tema

- Doi palestinieni, inclusiv un paramedic in varsta 22 de ani, au fost ucisi, iar alte 40 de persoane au fost ranite in confruntari cu armata israeliana produse in cursul protestelor desfasurate la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Le Figaro.

- Tensiuni intre SUA și Turcia din cauza unui pastor american aflat in arest dupa ce Donald Trump a amenințat Ankara cu sancțiuni, iar Recep Tayyip Erdogan neaga ca s-a ințeles cu președintele american pentru eliberarea clericului, scrie CNN. Comentariile președintelui turc vin dupa ce un inalt oficial…

- Israelul a eliberat o presupusa militanta turcoaica in urma unei solicitari din partea presedintelui american Donald Trump, a declarat vineri un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei…

- In urma unei solicitari din partea președintelui american Donald Trump, Israelul a eliberat o turcoaica pe care autoritațile au arestat-o și au condamnat-o pentru legaturile cu Hamas, o cunoscuta grupare paramilitara palestiniana islamista.

- Israelul a eliberat o presupusa militanta turcoaica in urma unei solicitari din partea presedintelui american Donald Trump, a declarat vineri un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei…

- Benjamin Netanyahu a laudat luni "pozitia ferma" a lui Donald Trump asupra Iranului dupa declaratii de o virulenta rara facute de presedintele SUA impotriva Teheranului, a anuntat biroul lui Netanyahu, informeaza France Presse preluata de agerpres "Vreau sa aduc omagiu pozitiei ferme exprimate…

- Armata israeliana a atacat obiective din Fasia Gaza, sambata dimineata, iar miscarea islamista Hamas a ripostat cu rachete si obuze de mortiera, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com, relateaza Mediafax.

- Armata israeliana a atacat obiective din Fasia Gaza, sambata dimineata, iar miscarea islamista Hamas a ripostat cu rachete si obuze de mortiera, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com.