Stiri pe aceeasi tema

- Un incident extrem de grav a avut loc sambata dimineata, la intrarea in localitatea Aldeni (comuna Cernatesti, judetul Buzau). Albinele dintr-o stupina au devenit extrem de agresive si au intepat trei persoane, dintre care doua au decedat si a treia a intrat in soc anafilactic.

- Un incident extrem de grav a avut loc sambata dimineata, la intrarea in localitatea Aldeni (comuna Cernatesti, judetul Buzau). Albinele dintr-o stupina au devenit extrem de agresive si au intepat trei persoane, dintre care doua au decedat si a treia a intrat in soc anafilactic. Tragedia a avut…

- Un apel la 112 anunța ca doua persoane au murit ințepate de albine, iar o alta a fost ranita, in județul Buzau. La fața locului sunt autoritatile locale, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Buzau, apicultori, polițiști și jandarmi, pentru a izola zona, dar mai ales populația. Tragedia a avut loc…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza poleiului, duminica dimineata, in judetul Covasna, pe DN11 Tirgu Secuiec – Onesti, unde in ultimele ore s-au produs mai multe accidente rutiere. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza poleiului pe DN 11 Tirgu Secuiec – Onesti au…

- Cod rosu de inundatii, in judetul Buzau. Un drum comunal din Lopatari este amenintat de o surpare care avanseaza putin cate putin, din cauza torentilor puternici formati pe paraul Slanic. Soseaua care leaga centrul comunei de satele Terca si Plostina, cu aproximativ o mie de locuitori, este afectata…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- O femeie de 69 de ani din Arad a murit, luni, in spital, ea fiind diagnosticta cu gripa la inceputul lunii februarie, cand a fost internata. Pacienta nu fusese vaccinata si avea si alte afectiuni cronice, acesta fiind al treilea deces al unui bolnav de gripa inregistrat in Arad, in timp ce la nivel…

- 38 de persoane care necesita dializa au fost transportate la SJU BUZAU si internate pe diferite sectii ale spitalului. De asemenea, 12 gravide au fost internate in sectia Obstetrica Ginecologie si 5 persoane au fost internate in spital, persoane care au nevoie de oxygen. ''Incepand de seara trecuta,…