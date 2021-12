BREAKING | Doi bucureșteni sunt suspecți că au varianta Omicron: au fost plasați în carantină Un jucator de la CSM Știința Baia Mare, repatriat marți din Africa de Sud, a fost confirmat cu Covid-19. El urmeaza sa afle in zilele urmatoare daca are varianta Omicron (mai multe aici). Autoritațile anunța, din pacate, inca doua persoane infectate cu Covid-19 din grupul sportivului, persoane carantinate la București. „Este vorba de doua persoane care au fost ieri depistate pozitiv. Acestea se afla in carantina, de asemenea. Pentru aceste persoane au fost efectuate anchetele epidemiologice in vederea stabilirii contactilor direcți”, au declarat reprezentanți guvernamentali. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

