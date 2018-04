Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie cere incuviintarea urmaririi penale fata de Sebastian Vladescu, fost ministru al finantelor, informeaza DNA. Potrivit unui comunicat de presa, procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis procurorului general al PICCJ referatul cauzei, in vederea sesizarii…

- Procurorii DNA au fixat cauțiuni uriașe in dosarul in care este anchetat fostul ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu și cumnatul lui Mircea Geoana, Ionuț Costea. Procurorii au fixat cauțiuni de 4,2 milioane de euro pentru cei patru inculpați. Citește și: ALERTA - DNA solicita președintelui…

- Procurorii DNA fac, marti, perchezitii la locuinta fostului ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, au precizat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX. Sursele mentionate sustin ca este vorba despre o ancheta privind activitatea unei firme cu profil medical.

- Sunt perchezitii DNA la domiciliul lui Sebastian Vladescu, fost ministru al Finantelor. Acesta este vizat intr-un dosar de coruptie. Sebastian Vladescu a indeplinit functia de ministru de Finante de doua ori, in Guvernul Tariceanu si in Guvernul Boc. realitatea.net

- Procurorii DNA au descins acasa la Sebastian Vladescu, fost ministru al Finanțelor in guvernele Tariceanu și Boc II, au precizat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO. Anchetatorii au ridicat documentele de la domiciliul lui Vladescu.Acțiunea nu a fost anunțata oficial și deocamdata nu se…

- Parchetul General a anuntat, luni, ca procurorul general i-a transmis presedintelui Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala pentru infractiuni contra umanitatii in cazul lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.…

- Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA Ploiesti.A