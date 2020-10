Stiri pe aceeasi tema

- Fostul trezorier al PSD, Mircea Draghici, a fost condamnat pe fond la o pedeapsa de 5 ani de inchisoare pentru fraude cu fondurile social-democratilor. Decizia ICCJ poate fi contestata la Completul de 5 judecatori.

- Mircea Draghici, fostul trezorier PSD, a fost condamant de ICCJ la 5 ani de inchisoare cu executare, pentru doua fapte de delapidare și pentru utilizarea subvențiilor in alte scopuri. Decizia nu este definitiva.MINUTA: 1983/1/2019 - 1. In baza art. 396 alin. 2 din Codul de procedura…

- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare, s-ar ascunde in Republica Moldova, unde a primit și cetațeania țarii, scrie Gandul.ro. Publicația susține ca printre cei care l-ar proteja pe Rizea ar fi Igor Dodon.In decembrie 2017, fostul deputat PSD Cristian Rizea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, joi, pentru 7 octombrie, dezbaterile pe sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Guvernului in legatura cu legea privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene. ICCJ a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu acest act normativ,…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri contestatia depusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea, condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Decizia este definitiva, arata un comunicat de presa al CAB. Tribunalul Bucuresti a respins…

- De-a lungul anilor, au fost cazuri in care mulți romani au ajuns in inchisoare fara sa comita nicio fapta de natura penala. Au fost cazuri in care oamenii s-au zbatut și judecat ani de zile in instanța, și-au pierdut ani din viața, resurse financiare consistente și intr-un final au fost achitați. Din…

- Instanta suprema ii va desemna joi, prin tragere la sorti, pe judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie. "In temeiul art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat definitiv joi, pe fostul deputat PDL Mihail Boldea la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani in dosarul "Aviasan". Initial, in februarie 2016, fostul deputat primise o sentinta de 6 ani cu executare.