BREAKING: David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a demisionat duminica, la doua zile dupa ce premierul Theresa May a obtinut acordul guvernului pentru a propune mentinerea unei stranse relatii comerciale post-Brexit cu UE, au informat BBC si agentia de presa PA, preluate de AFP. Aceasta demisie a fost…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…

- Romanii care sunt la munca in Marea Britanie pot sta liniștiți in legatura cu viitorul lor, chiar daca britanicii se pregatesc acum sa iasa din Uniunea Europeana. Mesajul a venit chiar de la ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell. ”Pentru romanii care se afla acum in Marea Britanie,…

- Ministrul britanic pentru Comerț Internațional a spus ca Parlamentul britanic poate „intarzia pe termen nedefinit” ieșirea Marii Britanii din UE. Iata de ce se poate intampla acest lucru.