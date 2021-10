Stiri pe aceeasi tema

- LIVE: Votul de investire al Guvernului Cioloș. Premierul desemnat a cerut un moment de reculegere pentru decedații din pandemie Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, miercuri, pentru votul de investire a guvernului propus de premierul desemnat Dacian Ciolos. Sedinta este condusa de presedintele…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, miercuri, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Dacian Ciolos. Sedinta incepe la ora 10,00. Conform programului, premierul desemnat Dacian Ciolos va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului. Vor avea loc dezbateri urmate…

- Faptul ca toți miniștrii cabinetului Cioloș au primit aviz negativ (cu o singura excepție, Catalin Drula, care l-a primit pozitiv din greșeala) nu-l demobilizeaza pe dacian Cioloș. Acesta a lansat un apel catre parlamentari și spera ca noul cabinet sa fie totuși votat miercuri. „„Aș vrea sa fac un apel…

- Premierul interimar Florin Citu a afirmat marti dimineata, intr-o conferinta de presa, ca o guvernare liberala este cea care va aduce bunastare pentru toti romanii. Intrebat cum resimte el bunastarea in acest moment, premierul a transmis ca „se vede la toti romanii". „O guvernare liberala este cea care…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca premierul desemnat Dacian Ciolos nu a reusit sa restabileasca "un nivel minim de incredere", care ar fi permis refacerea coalitiei, iar in acest moment liderul USR PLUS mai are trei optiuni.Kelemen Hunor spune ca una din optiunile…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a ajuns miercuri, la ora 17.00, la sediul PNL, pentru discuții cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, in vederea unei susțineri pentru investirea Guvernului Cioloș 2. „Ne aflam intr-un moment excepțional, care are nevoie de masuri excepționale. Nu am venit sa aflu ce pot…

- Surpriza de zile mari, dupa negocierile de la Cotroceni pentru formarea noului guvern: președintele Klaus Iohannis l-a propus pe liderul USR, Dacian Cioloș, pentru poziția de prim-ministru. In condițiile in care doar USR și UDMR au propus preluarea responsabilitații formarii unui nou guvern,…

- Florin Cițu le cere membrilor USR PLUS sa se dezica de acțiunile liderilor lor, dupa scandalul de joi din Parlament: „sunt sigur ca intre membrii USR sunt oameni care nu cred ca violența este un mod prin care sa-ți impui punctul de vedere”. „Eu credeam ca suntem la masa cu un partid pro-european, un…