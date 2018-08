Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine 7 s-a produs miercuri in sudul Pacificului, la circa 372 de kilometri de Noumea, capitala Noii Caledonii, la o adancime redusa, de 10 km, informeaza Centrul de Alerta pentru Tsunami.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Peru, in partea de nord-vest a orasului Puerto Maldonado, au transmis reprezentantii Observatorului Geologic din Statele Unite, relateaza Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.3 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de miercuri spre joi în Insulele Andreanof din Alaska, fiind resimtit pe o distanta de aproximativ 115 kilometri, relateaza publicatie Associated Press.

- Un nou cutremur de 5,7 pe Richter s-a inregistrat miercuri in Venezuela, in aceeasi regiune in care s-a produs marti seismul cu magnitudinea de 6,9, fara sa fie raportate deocamdata victime sau pagube materiale, informeaza Fundatia Venezueleana de Investigatii Seismologice (Funvisis), citata de EFE.…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs joi in Italia, la 72 de kilometri nord-vest de orasul Foggia, in apropiere de coasta Adriatica, anunta institutul american de geofizica USGS, preluat de Reuters. Nu au fo...

- Autoritatile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC si Reuters.

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter a avut loc, joi dimineața, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 4.05, anunta Institutul National de Fizica Pamantului (INFP). Un alt seism, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, s-a produs in județul Buzau (news.ro).Seismul din…