- "Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a adoptat astazi Hotararea nr. 34/27.10.2020, privind constatarea depasirii incidentei cumulate de 3/1.000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile in municipiul Brasov si comuna Harman, precum si instituirea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a hotarat, marti, trecerea in scenariul rosu a scolilor din municipiul Brasov si din comuna Harman, precum si inchiderea discotecilor, cluburilor si a pietelor comerciale, pe fondul cresterii numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 la peste…

- Orasul Brasov intra in scenariul rosu, dupa ce rata infectarilor cu noul coronavirus a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. Elevii vor face cursruri exclusiv online, iar restaurantele se vor inschide la interior, scrie ziarul local Mytex.Marți, la nivelul județului Brașov au fost inregistrat 190…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 34/27.10.2020, privind constatarea depașirii incidenței cumulate de 3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 in ultimele 14 zile, in municipiul Brașov și comuna Harman, precum și instituirea…

- In judetul Brasov au fost instituite, miercuri, obligativitatea purtarii mastii de protectie in toate spatiile publice inchise sau deschise, interzicerea organizarii de evenimente private, a circulatiei in grupuri pietonale mai mari de sase persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea…

- Valabile in tot judetul: Obligatii si recomandari anti-COVID anunțate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a stabilit miercuri noile reguli anti-Covid la nivelul judetului nostru, hotararea propusa de prefect fiind aprobata…

- "Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati in baruri, cluburi si discoteci nu e permisa in municipiul Bucuresti", a anuntat Prefectul Capitalei, in urma sedintei Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, autoritatile au dispus ca purtarea…

- Judetul Dambovita se numara printre primele judete din tara, cu un risc epidemiologie ridicat privind infectarile cu noul Coronavirus, si asta, potrivit specialistilor care monitorizeaza evolutia COVID-19, pentru ca NU SUNT RESPECTATE masurile legale in vigoare privind stoparea raspandirii COVID-19.Drept…