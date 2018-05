Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba are inca speranta ca summit-ul dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc, in pofida amenintarilor Phenianului de a anula aceasta intrevedere la nivel inalt intre cei doi lideri, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a administratiei americane,…

- Coreea de Nord ameninta ca anuleaza summitul dintre Kim Jong-un și Donald Trump, dupa ce a renuntat la reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean propusa pentru miercuri, din cauza desfasurarii unui exercitiu militar de amploare de catre SUA si Coreea de Sud. Agentia oficiala KCNA sustine ca exercitiul…

- Casa Alba a comunicat ca prima intalnire dintre liderii celor doua tari ar urma sa aiba loc in urmatoarele saptamani. „Purtam discutii semnificative cu Coreea de Nord si a existat deja progres privind ostaticii americani. Cred ca o sa vedeti lucruri foarte bune", a declarat Trump. Guvernul american…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi presei ca va tine probabil Garda Nationala la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pana la construirea zidului promis in campania sa electorala din 2016, relateaza Reuters de la bordul aeronavei prezidentiale cunoscute sub indicativul Air Force One.…

- Redresarea economiei Elvetiei ar putea fi pusa in pericol de sporirea tensiunilor comerciale pe plan global si de piata ipotecara si imobiliara suprasolicitata, se arata intr-un raport al Fondului Monetar International. Economia elvetiana ar urma sa inregistreze un avans de 2,25% in 2018,…

- Infamul conducator al Coreei de Nord, Kim Jong-un, face un pas istoric pentru regimul sau. De cand a preluat puterea, in anul 2011, dupa moartea tatalui sau, Kim Jong-il, liderul de la Phenian nu a intreprins nicio calatori in afara granițelor statului foarte retras. In mijlocul unor frici care vizeaza…

- O delegatie a Parlamentului European a purtat timp de trei ani negocieri secrete cu Coreea de Nord in incercarea de a se pune capat programului nuclear al Phenianului, a dezvaluit unul din membrii acestei delegatii, in marja sesiunii plenare de la Strasbourg a legislativului european.

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pana acum impotriva Coreei de Nord pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu