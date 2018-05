Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana indeamna Romania sa adopte masuri pentru corectarea deficitului bugetar si atrage atentia ca evolutiile politice din ultimul an genereaza dubii privind ireversibilitatea progreselor in reformarea sistemului judiciar si in combaterea coruptiei la nivel inalt.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe legile justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Mecanismul de Cooperare și Verificare instituit de Comisia Europeana și aplicat doar in Romania și Bulgaria se dovedește a fi cu totul și cu totul altceva. Curg informațiile, in fiecare zi, despre dimensiunea reala a acestui instrument creat la propunerea Monicai Macovei, atunci cand era ministru…

- Numai ca, in ultima vreme, s-a discutat la nivelul Parlamentului European despre implicatiile pe care le presupun aceste treceri anuale, atat pentru organismul uman, cat si pentru operatiunile economice, in special cele legate de transport. Mai mult, Parlamentul European a adoptat rezolutia prin…

- "Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar și…

- Frans Timmermans s-a intalnit cu Klaus Iohannis. Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii dintre cei doi a fost legate de legile justiției. Șeful statului i-a spus prim-vicepreședintelui Comisiei Europene ca eficiența DNA este de necontestat. „Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic…

- Comisia Europeana a reacționat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a inițiat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei…