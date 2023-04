Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a initiat o investigatie detaliata pentru a evalua daca anumite masuri de sprijin adoptate de Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation respecta normele UE privind ajutoarele de stat, informeaza News.ro.

- Comisia Europeana a acordat, pana acum, peste 150 de miliarde de euro statelor membre, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, in putin peste doi ani de la creare, stimuland reforme si investitii transformatoare in tarile beneficiare. Pentru cresterea transparentei functionarii mecanismului,…

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investiției fiind de un miliard de euro, a anunțat luni Guvernul, dupa o intalnire intre oficialii companiei și premierul Ciuca.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Varșovia, ca Romania nu are informații de acțiuni „iminente” in Republica Moldova și ca statul roman este dispusa sa ajute Chișinaul „in orice scenariu”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o masura adoptata de Romania in valoare de 1,6 miliarde euro pentru infiintarea Bancii Romane de Investitii si Dezvoltare”, informeaza CE. Banca urmareste sa sprijine dezvoltarea economica si sociala, competitivitatea,…