Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a stabilit cinci principii in jurul carora va fi structurat bugetul pe 2024, care vizeaza investitiile, cu accent pe proiectele finantate din fonduri europene, cheltuieli responsabile pentru functionarea statului, dezvoltarea marilor servicii publice (precum sanatate si educatie),…

- Vlad Pascu, șoferul care a ucis doi tineri in 2 Mai, in timp ce conducea drogat, a facut primele declarații. Acesta spune ca nu are nimic de spus și ca iși regreta faptele.Nu am ce sa spun. Imi pare rau. Chiar imi pare rau, nu am cum sa dau timpul inapoi, a spus Pascu cand a fost dus la audieri.…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat cu cat vor crește pensiile romanilor anul viitor.Marcel Boloș a vorbit de cresterea pensiilor romanilor si a vehiculat un procent, in direct la Antena 3 CNN, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare. "Sunt bani pentru…

- Nicolae Ciuca a comentat rebeliunea din PNL, dupa ce mai mult lideri grei ai partidului au cerut ieșirea de la guvernare. Nicolae Ciuca spune ca decizia de a susține angajarea raspunderii de catre premier pe noile masuri fiscale arata ca PSD are susținerea PNL."A fost vot pentru angajarea raspunderii…

- Ministerul Energiei a lansat in luna august concursuri pentru angajarea a 47 de funcționari publici pe durata nedeterminata, in contextul in care coaliția de guvernare discuta despre diminuarea numarului funcțiilor vacante din administrația publica.Pe site-ul ministerului s-au afișat anunțurile privind…

- Lider al PNL și fost premier al Romaniei, Theodor Stolojan arunca sageți catre liderul PSD Marcel Ciolacu, autointitulat „fraierul de serviciu”. Stolojan susține ca reforma pensiilor speciale este o „caricatura”, dar recunoaște ca și PNL „a greșit”. Fostul premier liberal Theodor Stolojan il sfatuiește…

- Crește numarul vocilor din PNL care cer ieșirea liberalilor de la guvernare. Ei spun ca masurile fiscale cerute de PSD și pentru care premierul social-democrat Marcel Ciolacu a amenințat chiar cu demisia lovesc in electoratul liberal.

- Tensiunea in Coaliția de Guvernare crește pe masura ce Guvernul se apropie de momentul adoptarii masurilor fiscale nepopuluare. Dupa ce premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre posibilitatea demisiei, in cazul in care liberalii nu vor susține masurile fiscale care ar trebui sa aduca mai mulți bani la…