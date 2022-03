Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat, miercuri, ca a decis sa depuna plangeri penale pe numele consilierilor locali din PNL și PSD care refuza votarea bugetului și, in paralel, va depune o solicitare in instanța pentru dizolvarea Consiliului Local. Clotilde Armand a declarat, miercuri, ca in urma cu doua luni a fost pus in dezbatere publica proiectul de buget care cuprinde o lunga lista de investiții.

