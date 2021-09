BREAKING - Clotilde Armand anunță un nou dosar penal pentru Daniel Tudorache Primarul USRPLUS al Sectorului 1, Clotilde Armand, sustine ca procurorii DNA au deschis un nou dosar penal legat de activitatea fostului primar al Sectorului 1 si a administratiei PSD, vizate fiind contracte de publicitate pentru ”o macheta de spital” ”Procurorii DNA au deschis un nou dosar penal legat de activitatea fostului primar al Sectorului 1 si a administratiei PSD. Este vorba despre modul in care o companie infiintata de fostul primar & angajatii primariei au incheiat, printre altele, contracte de sute de mii de euro cu principalele televiziuni de stiri si cu mai multe site-uri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

