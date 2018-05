Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, Romania si Lituania in cazul presupuselor centre de detentie secrete ale CIA. Instanta europeana s-a pronuntat joi in cazul plangerii...

- Turnura neasteptata privind dosarele deschise de instantele din Romania in cazul tragediei de la Colectiv, care a socat intreaga tara acum aproape trei ani de zile. Conform Digi 24, cele trei procese deschise pe numele pompierilor, al primarului sectorului 4 Cristian Piedone si pe numele patronilor…

- La inceputul lunii aprilie Curtea Suprema de Justiie (CSJ) a pus punct in dosarul penal care elucida circumstantele accidentului rutier de acum cinci ani din satul Morenii Noi, Ungheni, cand 13 persoane au decedat, iar alte 37 au fost ranite si au ramas cu sechele pe viata. Instanta suprema de justitie…

- Romania, amicale cu Bulgaria și cu Finlanda. Meciurile se vor disputa inaintea turneului final al CM 2018. Naționala de fotbal a Romaniei se pregatește pentru debutul in Liga Națiunilor, care va avea loc pe 7 septembrie, cu Muntenegru, pe teren propriu. Astfel, conform Telekom Sport, oficialii FRF au…

- Romania nu a reusit sa atinga standardele UE privind inchisorile!!! Raportul de tara privind Drepturile Omului, publicat de Departamentul de Stat al SUA, arata ca inchisorile din Romania nu au reusit nici in 2017 sa ajunga la standardele impuse de Consiliul Europei, alocand doar 4 metri patrati de spatiu…

- In luna iulie, aproximativ 24.813 de persoane erau inchise in inchisori care aveau o capacitate de doar 18.127 de detinuti. Potrivit raportului, presa a relatat ca gardienii aveau un comportament violent fata de prizionieri, iar uneori detinutii isi agresau colegii.In septembrie, 128 de…

- Jurisdicțiile supreme din zece țari vor putea, incepand cu 1 august, sa sesizeze Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) cu titlu consultativ inainte de a-si pronunța propriile decizii, a anunțat joi Curtea, intr-un comunicat citat de HotNews.ro. Devenind a zecea ...

- Comisia Europeana ar putea sesiza Curtea Europeana de Justitie referitor la calitatea aerului in noua tari membre UE, inclusiv Romania, situatie care ar putea conduce la instituirea de limite privind circulatia vehiculelor diesel in orasele mari, afirma surse citate de publicatia Welt am Sonntag.