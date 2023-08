BREAKING - Ce a provocat dezastrul de la Crevedia : Motivul incredibil care a provocat deflagrația La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiatii din DB au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca, la o stație GPL din comuna Crevedia, pe DN 1 A, a avut loc o explozie. Din informațiile obținute de stiripesurse.ro, in locul unde a avut loc explozia se efectua o operațiune de incarcare a cisternelor de gaz, iar deflagrația a fost provocata de neatenția unui angajat care se ocupa de manevrarea furtunelor. Unul dintre furtune a cedat și l-a prins pe angajatul stației de GPL cu țigara aprinsa in mana. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

