- Nicolae Breban a fost anuntat, marți, 1 mai, laureat al editiei a II-a al Premiului național pentru proza “Ion Creanga, Opera Omnia”. Manifestarea a avut loc in curtea Casei memoriale “Ion Creanga” din Humulești, iar laureatul a fost anunțat de criticul și istoricul literar Daniel Cristea Enache. Lista…

- Filmul "Everybody Knows", al regizorului iranian Ashgar Farhadi, turnat in limba spaniola cu Penelope Cruz, Javier Bardem si argentinianul Ricardo Darin, va deschide cea de-a 71-a editie a Festivalului International de Film de la Cannes, pe 8 mai, participand si in competitia pentru Palme d'Or, relateaza…

- Criticul de film Irina Margareta Nistor a analizat pentru Libertatea cea de-a 90-a gala a Premiilor Oscar și a comentat filmele și actorii care au caștigat principalele premii. Vorbind despre The Shape of Water, filmul lui Del Toro desemnat cel mai bun film al anului , Irina Margareta Nistor a spus…

- Premiul pentru „cel mai bun film” a fost castigat de „120 Battements par minute”, de Robin Campillo, recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes in 2017, care, de altfel, a avut și cele mai multe nominalizari la aceasta gala a premiilor Cesar.

- Lungmetrajul animat „The Emoji Movie” a fost desemnat „marele castigator” la cea de-a 38-a editie a premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards) 2018, trofee care recompenseaza cele mai slabe filme si performante actoricesti din anul precedent, informeaza hollywoodreporter.com.„The Emoji Movie” …

- Filmul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a fost marele castigator la gala de decernare a premiilor Cesar 2018, organizata vineri seara la Paris, unde aceasta pelicula, o fresca a luptei contra epidemiei de SIDA, s-a impus la sase categorii de premii, informeaza AFP. Cea de-a 43-a…