- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost achitat, marti, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat marturie mincinoasa, potrivit Agerpres.Totodata, instanta a decis schimbarea incadrarii juridice din marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului…

- Curtea Suprema este asteptata marti sa pronunte sentinta in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat de marturie mincinoasa, fapta pentru care procurorii DNA au cerut o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare.

- Astazi la Curtea Suprema are loc ultimul termen in procesul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu este acuzat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie de marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. Verdictul final ar urma sa se dea pe 22 mai

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie iau in discutie un nou termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, transmite Agerpres.ro. La termenul trecut, magistratii au stabilit ca pe data…

- La Curtea Suprema are loc, luni, un nou termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat de catre procurorii DNA de marturie mincinoasa si de favorizarea faptuitorului.